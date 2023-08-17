Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА сообщил о возвращении Бистровича

17 Августа 2023 • 18:48 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Полузащитник Кристиян Бистрович вернулся в расположение ЦСКА. Об этом рассказывает пресс-служба московского клуба. Отмечается, что 25-летний Бистрович продолжит восстановление после перенесённой операции.

Напомним, что по ходу прошлого сезона Бистрович дважды отправлялся в аренду. Первую часть сезона хорват провёл в «Лечче», а вторую – в нидерландской «Фортуне».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кристияна Бистровича в 2,5 миллиона евро.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 19 августа, - против «Динамо» на поле соперника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиян Бистрович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Южный201
17 Августа 2023 в 19:06
Бистрович мужчина,не чета Фернандесу...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.08.23 в 19:30
Рубин Рубин
Крылья Советов Крылья Советов
2.50 3.70 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Августа
19:19 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» почти договорился с многолетним помощником Черчесова слухи
19:19 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков назвал фаворита матча «Краснодар» - «Локомотив»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Угаров оставил прогноз на матч «Спартака» и «Зенита»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «Тормена стопроцентно усилит «Краснодар»
18:48 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА сообщил о возвращении Бистровича 1
18:44 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о матче «Спартак» - «Зенит»: Карасёв не будет хулиганить
18:41 · Россия. Премьер-лига
​Агент допускает уход Вендела из «Зенита»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Пари НН» Живоглядов рассказал о качествах Юрана
18:27 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что Чистяков не рассматривает возможность ухода из «Зенита»
18:16 · Россия. Премьер-лига
​Лаксальт: «Не покупаю российские автомобили»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Пусть Тюкавин прогрессирует в «Динамо» дальше»
18:10 · Россия. Премьер-лига
«Альмерия» отзаявила Бабича — защитник близок к переходу в «Спартак»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Вера: «Моя семья оценила уровень безопасности в России»
17:47 · Россия. Премьер-лига
​Чистяков не готов играть за 100%
17:43 · Россия. Премьер-лига
Колосков оценил успешный старт сезона «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем