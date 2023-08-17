​ЦСКА сообщил о возвращении Бистровича

Полузащитник Кристиян Бистрович вернулся в расположение ЦСКА. Об этом рассказывает пресс-служба московского клуба. Отмечается, что 25-летний Бистрович продолжит восстановление после перенесённой операции.

Напомним, что по ходу прошлого сезона Бистрович дважды отправлялся в аренду. Первую часть сезона хорват провёл в «Лечче», а вторую – в нидерландской «Фортуне».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кристияна Бистровича в 2,5 миллиона евро.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 19 августа, - против «Динамо» на поле соперника.