Защитник «Пари НН» Живоглядов рассказал о качествах Юрана

Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов рассказал о работе под руководством главного тренера команды Сергея Юрана.

«Тренер был инициатором моего появления в клубе. Он открытый, требовательный, хорошо держит контакт с командой. Требования Юрана понятны, работается с ним отлично», — приводит слова Живоглядова «Чемпионат».

Напомним, этим летом 29-летний футболист перебрался в нижегородский клуб из «Локомотива» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Живоглядов вышел на поле в шести матчах с учетом всех турниров и стал автором одной результативной передачи.

20 августа «Пари НН» предстоит выезд в Воронеж на гостевой поединок с «Факелом». Игра пятого тура РПЛ должна будет стартовать в 17:30 по мск.