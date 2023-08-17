​Лаксальт: «Не покупаю российские автомобили»

Футболист «Динамо» Диего Лаксальт сообщил о том, что он не покупает российские автомобили в свою коллекцию.

«Да, я действительно коллекционирую машины. Российских авто у меня нет, не коллекционирую и не покупаю их. Не могу сказать, почему», - сказал Лаксальт со смехом. Слова уругвайского футболиста на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Диего Лаксальт выступает за «Динамо» с лета 2021 года. За плечами уругвайца 34 матча за московскую команду. В них Лаксальт отметился одним результативным пасом на партнёра.

Ближайший матч Премьер-лиги «Динамо» проведёт в субботу, 19 августа, - против ЦСКА на своём поле.