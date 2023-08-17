Сёмин: «Пусть Тюкавин прогрессирует в «Динамо» дальше»

Знаменитый российский тренер Юрий Сёмин порассуждал о возможном уходе из «Динамо» молодого форварда Константина Тюкавина. Новости об этом периодически появляются в СМИ.

«Не вижу логики куда-то ему переходить, если только финансовый стимул. Кроме денег есть традиции, место, в котором ты смог стать футболистом. Не вижу смысла ему куда-то переходить, пусть прогрессирует в «Динамо» дальше», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Контракт 21-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до окончания текущего сезона.

Ранее агент Тюкавина заявил, что его клиента звали играть в Саудовскую Аравию.