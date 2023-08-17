«Альмерия» отзаявила Бабича — защитник близок к переходу в «Спартак»

Защитник «Альмерии» Срджан Бабич пропал из официальной заявки команды, которая представлена на сайте Ла Лиги.

Ранее появилась информация о том, что 27-летний сербский футболист прибудет в столицу России в конце текущей недели и подпишет трудовой договор с московским «Спартаком», который будет рассчитан на три сезона.

В нынешнем сезоне Бабич принял участие в одном матче чемпионата Испании, в котором провел на поле все 90 минут.

После четырех туров «Спартак» находится на четвертой строчке в РПЛ, набрав девять очков. Предстоящим соперником «красно-белых» станет «Зенит» (20 августа).