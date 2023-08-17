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Вера: «Моя семья оценила уровень безопасности в России»

17 Августа 2023 • 18:03 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
20.08 20:00

Аргентинский легионер «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, как привозил к себе в Россию свою семью и поделился их впечатлениями.

«Они остались довольны проведённым тут временем. Понравилась обстановка, как люди гуляют в парках, уровень безопасности. В Оренбурге всё абсолютно спокойно», - цитирует Веру «Матч ТВ».

Отдельно родственники Веры оценили стадион, на котором оренбуржцы проводят матчи.

«Я им и раньше рассказывал о своем комфорте, спокойствии здесь. Приехав, они особо не удивились», - добавил Вера.

Напомним, что 26-летний легионер выступает в «Оренбурге» с начала прошлого сезона.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Лукас Вера
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