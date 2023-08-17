Вера: «Моя семья оценила уровень безопасности в России»

Аргентинский легионер «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, как привозил к себе в Россию свою семью и поделился их впечатлениями.

«Они остались довольны проведённым тут временем. Понравилась обстановка, как люди гуляют в парках, уровень безопасности. В Оренбурге всё абсолютно спокойно», - цитирует Веру «Матч ТВ».

Отдельно родственники Веры оценили стадион, на котором оренбуржцы проводят матчи.

«Я им и раньше рассказывал о своем комфорте, спокойствии здесь. Приехав, они особо не удивились», - добавил Вера.

Напомним, что 26-летний легионер выступает в «Оренбурге» с начала прошлого сезона.