Колосков оценил успешный старт сезона «Краснодара»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал успешный старт сезона в исполнении «Краснодара» Владимира Ивича. При сербском тренере у южан четыре победы в четырёх прошедших турах РПЛ и 12 набранных очков.

«Этот клуб сейчас абсолютно заслуженно возглавляет турнирную таблицу. Прямо порадовали меня. Полагаю, одни из претендентов на чемпионство, играет команда сейчас на результат. Призовые места точно займёт», - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что в рамках пятого тура «быки» примут дома столичный «Локомотив». Игра намечена на субботу, 19 августа.