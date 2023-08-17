Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Изидор близок к «Марселю» - названа сумма возможного трансфера

17 Августа 2023 • 17:29 Комментировать

Нападающий Вильсон Изидор может вернуться в родную Францию. 22-летний футболист близок к тому, чтобы примерить на себе футболку «Марселя». Как сообщает на своих страницах «Чемпионат», сумма трансфера, если он осуществится, составит примерно 7 миллионов евро. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

Ранее «Локомотив» сообщил, что Вильсон Изидор пропустит матч пятого тура Премьер-лиги против «Краснодара» из-за проблем со здоровьем.

После четырёх сыгранных туров чемпионата России «Локомотив» имеет в своём активе пять зачётных баллов. Вильсон Изидор в этих четырёх матчах записал на свой счёт один гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Вильсон Изидор трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
17:36 · Россия. Премьер-лига
​Матчи 5-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Изидор близок к «Марселю» - названа сумма возможного трансфера
17:25 · Россия. Премьер-лига
Данни заявил, что для «Зенита» принципиально важно обыграть «Спартак»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Сочи» заявил, что хотел бы попасть в «Зенит»
17:22 · Россия. Премьер-лига
​Раскрыта зарплата Захаряна в «Реал Сосьедаде»
17:00 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о возможной аренде Гайча
16:54 · Россия. Премьер-лига
​Уткин: «Спартак» момент сопернику всегда подарит – не Литвинов, так Свинов»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал игроков «Локомотива», которые перестали прогрессировать
16:48 · Россия. Премьер-лига
​Уткин: «Кейн ушёл из «Тоттенхэма», но Дзюбу все равно не позвали»
16:38 · Россия. Премьер-лига
​«Иди трамвай води»: Уткин обратился к Дзюбе
16:38 · Россия. Премьер-лига
Чернышов считает, что «Спартак» может выиграть РПЛ
16:28 · Россия. Премьер-лига
Живоглядов: «Пари НН» очень достойно играл в первых матчах сезона
16:14 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «Для меня Слуцкий как был «никто», так и останется»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Пока Дивеев передвигается с ограничениями»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: Чалов тащит ЦСКА, ему по силам заиграть в Европе
Все новости
Рекомендуем