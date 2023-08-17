​Изидор близок к «Марселю» - названа сумма возможного трансфера

Нападающий Вильсон Изидор может вернуться в родную Францию. 22-летний футболист близок к тому, чтобы примерить на себе футболку «Марселя». Как сообщает на своих страницах «Чемпионат», сумма трансфера, если он осуществится, составит примерно 7 миллионов евро. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

Ранее «Локомотив» сообщил, что Вильсон Изидор пропустит матч пятого тура Премьер-лиги против «Краснодара» из-за проблем со здоровьем.

После четырёх сыгранных туров чемпионата России «Локомотив» имеет в своём активе пять зачётных баллов. Вильсон Изидор в этих четырёх матчах записал на свой счёт один гол.