​Раскрыта зарплата Захаряна в «Реал Сосьедаде»

Полузащитник Арсен Захарян в ближайшее время сменит «Динамо» на «Реал Сосьедад». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в испанском клубе 20-летний Захарян будет зарабатывать 1,4 миллиона евро в год. Отмечается, что «Реал Сосьедад» предоставит футболисту жильё и водителя.

Отмечается, что агент Павел Андреев получит 2 миллиона евро комиссии. Представитель Захаряна хотел заработать 3 миллиона евро, то есть четверть от суммы трансфера, но стороны договорились о меньшей сумме, которая всех устроила.

Напомним, что Арсен Захарян является воспитанником академии «Динамо».