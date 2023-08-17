В «Оренбурге» высказались о возможной аренде Гайча

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном приглашении форварда ЦСКА Адольфо Гайча.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинскому футболисту со стороны «Оренбурга».

«Сейчас мы не рассматриваем Гайча, так как подписали Джастина Куэро. Мы отказались от идеи с арендой Адольфо», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 24-летний Гайч появился на поле в пяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет один голевой пас.

Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Гайча составляет 1,8 млн евро.