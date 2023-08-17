Сёмин назвал игроков «Локомотива», которые перестали прогрессировать

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре хавбеков «железнодорожников» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

«Раньше мне казалось, что Миранчук и Жемалетдинов – это будущее «Локомотива». Но сегодня они не показывают даже 50 процентов той игры, которую демонстрировали два года назад», — заявил Сёмин «РБ Спорту».

Специалист добавил, что то же самое он может сказать про Магкеева и Худякова, которые перестали прогрессировать.

За четыре стартовых тура «Локомотив» набрал пять очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

19 августа команду Михаила Галактионова ждет встреча с лидером РПЛ — «Краснодаром».