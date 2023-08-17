​Уткин: «Кейн ушёл из «Тоттенхэма», но Дзюбу все равно не позвали»

Известный журналист Василий Уткин иронично пошутил об Артёме Дзюбе. В своё время футболист говорил, что у него было предложение от «Тоттенхэма».

«По легенде ведь Дзюбу когда-то звал «Тоттенхэм». И вот сейчас, казалось бы, Гарри Кейн ушёл, и где же, где же ты, Барбацуца? Но все равно не позвали», - сказал Уткин на видео в своём YouTube-канале.

Напомним, что с февраля Артём Дзюба выступает за «Локомотив». С тех пор нападающий провёл за московскую команду 17 матчей, в которых он забил девять голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

Ближайший матч РПЛ «Локомотив» проведёт 19 августа – против «Краснодара».