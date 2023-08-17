​«Иди трамвай води»: Уткин обратился к Дзюбе

Известный журналист Василий Уткин высказался о ситуации с Артёмом Дзюбой. Как известно, нападающий «Локомотива» получил условную дисквалификацию на два матча чемпионата России за угрозы в адрес журналиста.

«Дзюбе, а также его двум знакомым Леонидам, в равной степени представляющим его интересы, могу сказать лишь одно: не нравится тебе публичность – иди трамвай води. Достойная вполне работа», - сказал Уткин на видео, которое он опубликовал в YouTube.

Обращаясь к Леонидам, Уткин имел в виду Слуцкого (тренер и друг Дзюбы) и Гольдмана (агент Дзюбы).

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт в субботу, 18 августа, - против «Краснодара» на выезде. После четырёх туров «железнодорожники» имеют в своём активе пять очков.