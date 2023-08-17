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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Живоглядов: «Пари НН» очень достойно играл в первых матчах сезона

17 Августа 2023 • 16:28 Комментировать
Факел
...
Пари НН
20.08 17:30

Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов высказался о результатах команды на старте нового сезона.

«Тяжелый старт? Посмотрите, с какими командами мы играли. При этом с ними мы играли очень достойно, где-то чуть не хватило удачи», — приводит слова Живоглядова «Чемпионат».

Футболист добавил, что летом команда сильно обновилась, поэтому необходимо время на притирку друг к другу.

После четырех туров «Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав четыре очка.

В предстоящем туре подопечные Сергея Юрана будут гостить у «Факела». Встреча пятого тура чемпионата России пройдет 20 августа и начнется в 17:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Живоглядов Пари НН
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