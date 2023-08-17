​Мостовой: «Для меня Слуцкий как был «никто», так и останется»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о тренере Леониде Слуцком.

Ранее Слуцкий оскорбил журналиста, который около стадиона после матча «Локомотив» - «Крылья Советов» задавал вопрос Артёму Дзюбе. Тогда в ответ на вопрос футболист угрожал журналисту, за что КДК условно дисквалифицировал Дзюбу за два матча Премьер-лиги. Слуцкий же заявил, что о своих словах о журналисте не жалеет.

«Про Слуцкого я всегда много говорил, сейчас это не имеет смысла. Для меня с ним всё было понятно. Для вас Слуцкий заслуженный тренер, а для меня как он был «никто», так и останется. Это всё зависит от культуры», - сказал Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Отметим, что Леонид Слуцкий не имеет тренерской работы с ноября 2022 года. Тогда его отправил в отставку «Рубин».