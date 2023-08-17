Агент: «Пока Дивеев передвигается с ограничениями»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, Дивеев получил травму в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, 4:5 — пен).

По словам агента, в данный момент футболист передвигается с ограничениями и пока не способен заниматься беговой работой.

«Если учесть, что полный курс восстановления займёт шесть месяцев, сейчас даже по срокам начальная стадия. Пока Игорь передвигается с ограничениями», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

В четырёх турах РПЛ ЦСКА набрал девять очков и сейчас занимает третье место в турнирной таблице. Свой следующий матч «армейцы» проведут 19 августа против «Динамо». Начало — в 15:00 по московскому времени.