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Агент: «Пока Дивеев передвигается с ограничениями»

17 Августа 2023 • 16:06 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, Дивеев получил травму в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, 4:5 — пен).

По словам агента, в данный момент футболист передвигается с ограничениями и пока не способен заниматься беговой работой.

«Если учесть, что полный курс восстановления займёт шесть месяцев, сейчас даже по срокам начальная стадия. Пока Игорь передвигается с ограничениями», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

В четырёх турах РПЛ ЦСКА набрал девять очков и сейчас занимает третье место в турнирной таблице. Свой следующий матч «армейцы» проведут 19 августа против «Динамо». Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Еремин Игорь Дивеев
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