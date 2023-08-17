Павлюченко: Чалов тащит ЦСКА, ему по силам заиграть в Европе

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился комментарием о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове.

«Чалов хорошо смотрится в этом сезоне. Он уже давно держит высокий уровень и тащит ЦСКА. Чалову по силам заиграть в европейском топ-чемпионате», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Чалова составляет 12 миллионов евро.