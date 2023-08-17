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Быстров: «Марадишвили не был необходим сборной России»

17 Августа 2023 • 15:52 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
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19.08 19:30

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров поделился мнением о решении полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили выступать за сборную Грузии.

По мнению Быстрова, Марадишвили не был нужен сборной России, поэтому 23-летний футболист принял решение выступать за другую команду.

«Марадишвили не был необходим нашей национальной сборной. Возможно, ему пришлось бы просто наблюдать со стороны. Если бы он был жизненно важен для нас, то мы бы сделали на него ставку», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Марадишвили провёл за «Локомотив» три матча и забил один гол. Отметим, что полузащитник имеет опыт выступлений в составе молодёжной сборной России.

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт 19 августа против «Краснодара». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Владимир Быстров Сборная Грузии Константин Марадишвили
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