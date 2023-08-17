Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче пятого тура Премьер-лиги «Краснодар» - «Локомотив».

- «Быки», которые сейчас лидируют в чемпионате, могут потерять очки?

- Все может быть. Мы же знаем атакующий потенциал «Локомотива». И у «Краснодара» атакующая линия очень хорошая. Но и у тех, и у других слабая оборона. «Железнодорожников» наказывают за это, потому что нет сыгранности. И здесь вина не только защитников, но и опорных полузащитников. У команды Ивича то же самое.

- Но она пропустила всего один мяч в стартовых турах РПЛ.

- Если брать по играм, атакующей группе соперников не хватило мастерства, чтобы реализовать моменты, которые были. Взять ту же игру с «Пари НН». Было бы у ребят побольше мастерства, два-три мяча они бы точно забили. Сейчас начнутся матчи с примерно равными соперниками, вот и посмотрим. А так «Краснодар» показывает пока самую интересную игру в РПЛ.

- С чем связываете удачный старт команды Ивича? Именно со слабыми соперниками?

- Да. Они были «быкам» по зубам. Плюс у Ивича хорошая атакующая группа футболистов, и он поставил игру, которая приносит результат.

Елена Григорьевская