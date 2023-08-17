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Масалитин: «Своих лучших времён ЦСКА пока не дождался» эксклюзив

17 Августа 2023 • 15:28 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче пятого тура Премьер-лиги «Динамо» - ЦСКА.

- Игра будет тяжелая для обоих соперников. «Динамо» пока в стадии становления. Личка ищет сочетания, связки, и отсюда такой результат. Они могут сыграть хорошо, как с «Зенитом», а могут и провалиться, как во втором тайме с «Крыльями Советов». Целостной игры у «бело-голубых» пока нет. Но это естественно. За два-три месяца тренер особо ничего не сделает. Нужно терпение и усиление обороны.

- А что касается «армейцев»?

- У ЦСКА на начало чемпионата самой сильной линией была оборона. Но травма Дивеева, проблемы со здоровьем у Роши вынудили Федотова перестраивать защиту. Появился Рядно, вернулся в состав Набабкин. Поэтому в действиях игроков обороны появилась нервозность. Нужно время, чтобы сыграться. К тому же в созидании пока игра тоже слабая. Моменты создавались тяжело.

- Но «армейцы» много забивают в последних встречах.

- Я сравниваю с прошлым сезоном. Тогда игра в атаке была поставлена. Она смотрелась. Понятно, что нет Облякова, и это сказывается. Кучаев еще не набрал форму. Редко появляется и не проявляет себя Ермаков. Но потенциал для роста есть. Понятно, что ушел Медина, нет Карраскаля. В общем, своих лучших времен ЦСКА пока не дождался. Команда ищет игру. Временами находит. Поэтому шансы в матче с «Динамо» равные. Ни у кого нет перевеса.

Елена Григорьевская

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