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Изидор не сыграет с «Краснодаром»

17 Августа 2023 • 15:21 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
1 1.90 X 3.80 2 3.80
19.08 19:30

Нападающий Вильсон Изидор не поможет «Локомотиву» в ближайшем матче Премьер-лиги против «Краснодара». Как сообщает пресс-служба московского клуба, 22-летний Изидор не сыграет по медицинским показателям. По итогам осмотра было решено оставить француза в Москве.

В шести прошедших матчах сезона 2023/2024 Вильсон Изидор записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Матч пятого тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдёт в субботу, 19 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что в четырёх прошедших турах российского чемпионата «Локомотив» набрал пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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