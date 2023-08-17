Изидор не сыграет с «Краснодаром»

Нападающий Вильсон Изидор не поможет «Локомотиву» в ближайшем матче Премьер-лиги против «Краснодара». Как сообщает пресс-служба московского клуба, 22-летний Изидор не сыграет по медицинским показателям. По итогам осмотра было решено оставить француза в Москве.

В шести прошедших матчах сезона 2023/2024 Вильсон Изидор записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Матч пятого тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдёт в субботу, 19 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что в четырёх прошедших турах российского чемпионата «Локомотив» набрал пять очков.