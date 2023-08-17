​Смолов – о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Очень много мата – мне это не очень близко»

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов ответил на вопрос, может ли он стать гостем шоу «Ну так нельзя». Ведущими этого шоу являются футболист «Локомотива» Артём Дзюба и известный тренер Леонид Слуцкий.

«Специфический формат. Надо бы подумать. Мне кажется, что очень много мата - мне это не очень близко. Но это не значит, что у меня негативное отношение к Артёму или Викторовичу», - сказал Смолов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в субботу, 19 августа, - против ЦСКА. Московское дерби стартует в 15:00 по московскому времени.

Отметим, что в четырёх стартовых турах чемпионата «Динамо» смогло набрать семь зачётных баллов.