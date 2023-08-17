Лукас Вера рассказал, почему не покинул «Оренбург»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, почему решил остаться в своём нынешнем клубе.

По словам аргентинского футболиста, он обсуждал со своим агентом возможный трансфер в топ-клуб, однако до официальных предложений дело так и не дошло. Однако, как отметил Вера, его уход не исключён в следующее трансферное окно.

«Были разговоры о топ‑клубах, я и с агентом говорил на эту тему. Не было каких‑то официальных предложений. Стараюсь делать всё на благо «Оренбурга» и буду ждать следующего трансферного окна», — приводит слова Веры «Матч ТВ».

Действующий контракт Веры с «Оренбургом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.