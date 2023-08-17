Полузащитник Бактиёр Зайнутдинов попрощался с футболистами ЦСКА после последней тренировки с командой в четверг. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Отмечается, что ЦСКА и «Бешикташ» полностью договорились о трансфере 25-летнего Зайнутдинова. В ближайшее время казахстанский полузащитник примерит на себе футболку топ-клуба турецкой Суперлиги.

За ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов выступал с конца августа 2020 года после трансфера из «Ростова». За три года футболист провёл за «армейцев» 83 матча, в которых записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач на партнёров.