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В «Оренбурге» сообщили, что Муро перенёс операцию

17 Августа 2023 • 14:28 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
20.08 20:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что вчера, 16 августа, аргентинский полузащитник Томас Муро перенёс операцию.

Ранее сообщалось, что Муро выбыл из строя примерно на полгода из-за травмы крестообразных связок.

«Вчера Томасу сделали операцию в Москве, завтра начнётся первый этап реабилитации», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний Муро перешёл в «Оренбург» нынешним летом из клуба «Химнасия». В Кубке России аргентинец успел провести два матча и отдать одну результативную передачу.

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт 20 августа против «Ахмата». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев Томас Муро
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