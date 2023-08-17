В «Оренбурге» сообщили, что Муро перенёс операцию

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что вчера, 16 августа, аргентинский полузащитник Томас Муро перенёс операцию.

Ранее сообщалось, что Муро выбыл из строя примерно на полгода из-за травмы крестообразных связок.

«Вчера Томасу сделали операцию в Москве, завтра начнётся первый этап реабилитации», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний Муро перешёл в «Оренбург» нынешним летом из клуба «Химнасия». В Кубке России аргентинец успел провести два матча и отдать одну результативную передачу.

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт 20 августа против «Ахмата». Начало — в 20:00 по московскому времени.