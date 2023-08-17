​Агент: «Работаем над трансфером Карраскаля»

Атакующий полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна. Комментарий на этот счёт дал агент Родриго Лопес, который работает с колумбийским футболистом.

«Тот факт, что Хорхе сейчас тренируется с ЦСКА, ничего не значит. Рынок ещё открыт. Мы работаем над тем, чтобы его трансфер состоялся», - сказал Лопес, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Хорхе Карраскалю 25 лет, специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 7 миллионов евро. За ЦСКА колумбиец провёл 47 матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и семь результативных передач на партнёров.

В четырёх прошедших турах Премьер-лиги ЦСКА удалось набрать девять очков.