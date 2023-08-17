Полузащитник «Оренбурга» Вера сможет сыграть против «Ахмата»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что полузащитник команды Лукас Вера восстановился от травмы и готов принять участие в матче пятого тура РПЛ против «Ахмата».

Напомним, аргентинский футболист получил повреждение в матче третьего тура против «Урала» (0:2).

«Лукас тренируется в общей группе. Надеюсь, в выходные он сможет сыграть», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Вера провёл за «Оренбург» три матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

Матч «Ахмат» — «Оренбург» состоится 20 августа в Грозном. Начало — в 20:00 по московскому времени.