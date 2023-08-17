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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА может подписать футболиста юношеской сборной Молдавии

17 Августа 2023 • 14:09 Комментировать

Футболист юношеской сборной Молдавии Кристиан Паскалуту имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Российской премьер-лиги. В подписании игрока заинтересован московский ЦСКА.

«Паскалуту тренировался с молодёжной командой, а потом две недели с основой. Клуб и сторона игрока наметили точки будущей работы. Не исключено, что ЦСКА подпишет Паскалуту зимой», - говорится на страницах «Чемпионата».

По итогам четырех туров чемпионата России «армейцы» набрали девять баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Владимира Федотова проведут против «Динамо» на «ВТБ Арене» в субботу, 19 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва трансферы футбола - лето 2023 Кристиан Паскалуту
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