Канчельскис: «К Дзюбе отнеслись лояльно, другой игрок получил бы иное наказание»

Бывший футболист национальной сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал наказание форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюба за грубые слова в адрес журналиста.

«Нельзя так разговаривать и общаться. К Дзюбе отнеслись лояльно. Другой футболист получил бы другое наказание. Но это не говорит о том, что надо делать так, как Дзюба», - передает слова Канчельскиса издание Metaratings.ru.

Напомним, что КДК РФС вынес 34-летнему нападающему наказание в виде двух матчей дисквалификации условно, а также денежного штрафа в размере 50 тысяч рублей.