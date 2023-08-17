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Гаджиев: «Доминировать в матче с «Динамо» будет именно ЦСКА» эксклюзив

17 Августа 2023 • 14:30 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Динамо» - ЦСКА.

- «Динамо» набрало ход в последних матчах. Это говорит о том, что Личка умеет находить контакт с игроками. У него получается психологически воздействовать на футболистов. Матч должен получиться очень интересным. Это будет противостояние двух тренерских команд.

- ЦСКА много забивает: в последних трех матчах чемпионата команда наколотила десять мячей. О чем это говорит?

- О том, что когда ты играешь в три центральных защитника, это не значит, что у тебя оборонительный футбол. Как рассуждают многие. Игра зависит не от того, какие футболисты выходят на поле, а какие функции они выполняют. Например, фланговые исполнители. Доминировать, скорее всего, в матче с «Динамо» будет именно ЦСКА. Но это не значит, что у «армейцев» больше шансов на победу. Там пятьдесят на пятьдесят.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Гаджи Гаджиев
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ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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