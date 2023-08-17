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Гаджиев: «Быки» сейчас выглядят предпочтительнее «Локомотива», к тому же играют дома» эксклюзив

17 Августа 2023 • 14:05 Комментировать
Краснодар
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Локомотив Москва
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19.08 19:30

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Краснодар» - «Локомотив».

- В матче «Краснодар» - «Локомотив» ждете сюрпризов?

- Сюрприз может быть в любом из ключевых матчей пятого тура. Явного превосходства одной команды над другими сейчас нет. Есть группа команд, которые, как правило, побеждают. Такие, как «Зенит». В матче «Краснодар» - «Локомотив» у соперников равные возможности выиграть. Эти возможности определяются квалификацией футболистов, а здесь нет большой разницы. Не менее важной является готовность игроков к сезону и к конкретным матчам. И здесь некоторое предпочтение можно отдать южанам.

- Считаете, что их успехи связаны с тем, что они лучше готовы к старту сезона?

- Да. Они более стабильно выступают. Эта команда стала действовать более сбалансировано. Авантюры в ее игре нет. Хотя нельзя сказать, что она достигла совершенства. «Быки» сейчас выглядят предпочтительнее, к тому же играют дома. Поэтому перед началом матча их шансы повыше, чем у «Локомотива».

- У южан всего один пропущенный мяч в четырех матчах. Как вам такой показатель?

- Он очень серьезный. Например, «Спартак» пропустил в чемпионате в семь раз больше. С такой игрой в обороне на лидерство рассчитывать не приходится.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Гаджи Гаджиев
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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