Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» вспомнил, как ушёл из московского клуба в 2017 году.

- Через некоторое время клуб расторг с тобой контракт, а тогдашний генеральный директор Муравьёв заявил, что у тебя была самая большая зарплата в команде. Это действительно так?

- Да я не знаю, это надо у него спрашивать. Он потом сам в скором времени ушёл из клуба. Муравьёв много с кем из футболистов тогда конфликтовал и постоянно прессе многое рассказывал, а я отказывался от комментариев. Он меня кошмарил тогда и пытался шантажировать. Видимо, не учёл, что я в «Роторе» воспитывался (смеётся). Не знал, что я с Энгельса родом. Сейчас вспоминаю то время с улыбкой. Может, придёт время, и я всё расскажу в подробностях.

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