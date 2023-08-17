Хусаинов оценил назначение Карасёва на матч «Спартак» - «Зенит»

Экс-рефери ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал судейское назначение на центральный матч пятого тура Премьер-лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и петербургский «Зенит». Главным арбитром встречи будет Сергей Карасёв.

«Очень хочется, чтобы такой матч обошёлся без фатальных ошибок со стороны арбитра. Сергей Карасев - опытный судья. Я думаю, он справится со своей задачей и не испортит игру», - передает слова Хусаинова RT.

«Спартак» примет «Зенит» на своем стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.