Баранник: «Скандалы подпитывают Дзюбу»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник выразил мнение, что скандалы оказывают положительное влияние на нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбу.

Напомним, после матча четвёртого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) у Дзюбы произошёл конфликт с журналистом, после которого нападающий был дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Я думаю, Дзюба как раз подпитывается от всех этих ситуаций, его они только подхлёстывают. Сейчас по причине своей неполной готовности к сезону он не показывает на поле то, что может. В будущем Артём способен играть лучше», — цитирует Баранника «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» четыре матча, в которых забил один гол. В ближайшем пятом туре РПЛ «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром». Эта игра состоится 19 августа и начнётся она в 19:30 по московскому времени.