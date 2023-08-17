Кечинов рассказал, что думает о новой форме «Спартака»

Экс-игрок столичного «Спартака», а ныне футбольный эксперт Валерий Кечинов отреагировал на третий комплект игровой формы «народной команды», выполненный в красно-черных цветах.

«Отличная идея. Мне приятно, что «Спартак» помнит об исторических победах и отдает дань уважения тому времени. Отлично, что клуб выпустил такой комплект формы», - приводятся слова Кечинова на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что новая экипировках посвящена победам над амстердамским «Аяксом» в 1998 году.

В новом сезоне РПЛ команда под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице.