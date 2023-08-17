Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» вспомнил, как получил серьёзную травму в первом сезоне за московский клуб.

- В первом же сезоне в «Динамо» ты получил серьёзную травму в матче со «Спартаком». Была мысль закончить с футболом?

- Нет, конечно! Был доктор, который отцу тогда сказал, что я больше никогда не сыграю, но я об этом только потом узнал. В Германии в клинике мне сказали, что меня из Лады Калины переделают в Порш Кайен. Я через полгода уже весь матч отыграл. Мне попался крутой врач, спасибо ему. Духа у меня всегда много было, без него в футболе никуда. Даже если у тебя огромный талант, но нет чувства духа и победителя, у тебя ничего не получится. От характера в нашем деле много зависит.

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