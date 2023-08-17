Шитов — о возможном переходе в ЦСКА или «Зенит»: «Я предан «Спартаку», но громкими словами бросаться не буду»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов, являющийся воспитанником «Спартака», высказался на тему того, смог бы он перейти в «Зенит» или ЦСКА.

20-летний футболист признался, что предан «Спартаку», однако не стал исключать возможный переход в стан одного из принципиальных соперников «красно-белых».

«На примере других футболистов не буду бросаться громкими словами. Но, в целом, в Москве болею только за один клуб — это «Спартак». А как сложится жизнь — не знаю, не буду загадывать», — приводит слова Шитова Sport24.

Напомним, что за первую команду «Спартака» Шитов успел провести два матча, не отметившись в них результативными действиями.

Свой ближайший матч «Крылья Советов» проведут завтра, 18 августа, против «Рубина». Эта игра состоится в Казани и начнётся она в 19:30 по московскому времени.