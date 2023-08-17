​Захарян переходит в «Реал Сосьедад» - его агент получит 2 млн евро

Полузащитник Арсен Захарян переходит из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Разногласия между московским клубом и агентами, которые мешали закрытию трансфера, были улажены. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, агент Павел Андреев в рамках сделки получит от «Динамо» 2 миллиона евро.

Ранее 20-летний Захарян вернулся к тренировкам в «Динамо», и в прессе заговорили о риске срыва трансфера талантливого футболиста в «Реал Сосьедад».

Отметим, что «Реал Сосьедад» в новом сезоне будет представлять Испанию на групповой стадии Лиги чемпионов.