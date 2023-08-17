Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Захарян переходит в «Реал Сосьедад» - его агент получит 2 млн евро

17 Августа 2023 • 13:11 Комментировать

Полузащитник Арсен Захарян переходит из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Разногласия между московским клубом и агентами, которые мешали закрытию трансфера, были улажены. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, агент Павел Андреев в рамках сделки получит от «Динамо» 2 миллиона евро.

Ранее 20-летний Захарян вернулся к тренировкам в «Динамо», и в прессе заговорили о риске срыва трансфера талантливого футболиста в «Реал Сосьедад».

Отметим, что «Реал Сосьедад» в новом сезоне будет представлять Испанию на групповой стадии Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Павел Андреев Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
13:45 · Россия. Премьер-лига
Сапета - об уходе из «Динамо»: Гендир меня кошмарил и пытался шантажировать эксклюзив
13:43 · Россия. Премьер-лига
Хусаинов оценил назначение Карасёва на матч «Спартак» - «Зенит»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Баранник: «Скандалы подпитывают Дзюбу»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Кечинов рассказал, что думает о новой форме «Спартака»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Сапета - о травме в 2011 году: «Сказали, что меня из Лады Калины переделают в Порш Кайен» эксклюзив
13:17 · Россия. Премьер-лига
Шитов — о возможном переходе в ЦСКА или «Зенит»: «Я предан «Спартаку», но громкими словами бросаться не буду»
13:16 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» может стать чемпионом – Камоцци
13:11 · Россия. Премьер-лига
​Захарян переходит в «Реал Сосьедад» - его агент получит 2 млн евро
13:06 · Россия. Премьер-лига
​Петржела допускает поражение «Зенита» от «Спартака»
12:56 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Безбородов пропустит уже третий тур РПЛ после грубой ошибки
12:54 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Краснодар» рассчитывает на Кайо»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» должен бороться за чемпионство
12:50 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» показал новый комплект формы фото
12:35 · Россия. Премьер-лига
Назначены судьи на матчи «Спартак» - «Зенит» и «Динамо» - ЦСКА
12:31 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт высказался о новой позиции в составе «Динамо»
Все новости
Рекомендуем