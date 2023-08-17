​Арбитр Безбородов пропустит уже третий тур РПЛ после грубой ошибки

В четверг Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи пятого тура Премьер-лиги. Стоит сказать, что арбитр Владислав Безбородов снова не получил работы. Он пропустит уже третий тур РПЛ после того, как допустил грубейшую ошибку на матче «Ахмат» - ЦСКА (2:3). Тогда Безбородов нарушил протокол работы – он поменял цвет карточки для игрока уже после того, как пенальти за фол был исполнен.

Матчи пятого тура чемпионата России пройдут 18, 19 и 20 августа. На текущий момент лидером РПЛ является «Краснодар», который выиграл все четыре прошедших матча.