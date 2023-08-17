Агент: «Краснодар» рассчитывает на Кайо»

Нето Хеновес, представитель защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, рассказал о переговорном процессе с руководством «быков».

«Что касается контракта, мы не можем разглашать никаких деталей. Но «Краснодар» рассчитывает на Кайо», — заявил агент бразильского футболиста в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Кайо выступал за коллектив Российской премьер-лиги с 2019 года. Действующий контракт бразильца действует до конца нынешнего сезона. На счету Кайо пять матчей в текущей кампании и один забитый мяч.