Столичный «Спартак» посредством официального клубного сайта показал новую форму команды. Третий комплект экипировки «народной команды» выполнен в красно-черных цветах. Он посвящен победам над амстердамским «Аяксом» 25 лет назад.

«При создании ролика мы вдохновлялись историями миллионов болельщиков, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение», - говорится в публикации «красно-белых».

После четырех туров Премьер-лиги «Спартак» набрал девять баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Гильермо Абаскаля встретятся на своем поле с петербургским «Зенитом». Игра пройдет в воскресенье, 20 августа.