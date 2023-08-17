Назначены судьи на матчи «Спартак» - «Зенит» и «Динамо» - ЦСКА

Стали известны судейские назначения на поединки пятого тура Российской премьер-лиги. Принципиальный матч между «Спартаком» и «Зенитом» обслужит бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым. Московское дерби «Динамо» - ЦСКА доверили Павлу Кукуяну.
Встречу между «Краснодаром» и «Локомотивом» обслужит Евгений Кукуляк.
Назначения на другие матчи пятого тура чемпионата страны: «Рубин» - «Крылья Советов»: Сергей Цыганок, «Балтика» - «Урал»: Василий Казарцев, «Сочи» - «Ростов»: Роман Галимов, «Факел» - «Пари НН»: Евгений Буланов, «Ахмат» - «Оренбург»: Евгений Турбин.
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