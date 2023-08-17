Лаксальт высказался о новой позиции в составе «Динамо»

Защитник столичного «Динамо» Диего Лаксальт высказался о своей новой роли на футбольном поле в новом сезоне.

«Это не первый раз, когда я выхожу в центре поля. Нужно играть там, где просит тренер. Пытаюсь помогать команде и всё», — заявил уругвайский футболист «бело-голубых», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Лаксальт также отметил, что будет выходить везде, где нужно клубу и его наставнику.

Напомним, что в начале текущей кампании Премьер-лиги главный тренер «Динамо» Марцел Личка передвинул Диего Лаксальта с позиции левого защитника в центр поля.