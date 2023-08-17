Бальбуэна: «У Захаряна есть всё, чтобы расти и быть успешным в еврокубках»

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна в беседе с журналистами поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«У Захаряна есть все, чтобы расти и быть успешным в еврокубках. Желаем ему всего наилучшего. Он наш друг! Будет следить за ним на расстоянии. Мы все рады за Захаряна», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что условия сделки между «Динамо» и «Реал Сосьедадом» согласованы. Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро. Самому Арсену испанский клуб предлагает контракт на пять лет.