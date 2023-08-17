Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что мог перейти в «Локомотив» в 2011 году.

- В какой-то момент «Сатурна» не стало и писали, что тобой интересовались «Локомотив», «Спартак» и «Динамо». Это так?

- Про «Спартак» не помню, с «Локо» тоже был контакт, но там произошла какая-то непонятная ситуация, и я решил не переходить.

- Всё-таки почему выбрал именно «Динамо»?

- А вот не знаю. Просто так получилось.

- Ты работал с Божовичем, а сейчас он пропал с профессиональных радаров. Что можешь рассказать о работе с ним?

- Мне его подготовка нравилась, он давал результат. Да, он специфический тренер, не каждому руководителю подойдёт. При нём можно было пошутить, на сборах нормально общались.

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