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Сапета: Вместо «Динамо» мог перейти в «Локомотив» в 2011 году эксклюзив

17 Августа 2023 • 12:26 Комментировать

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что мог перейти в «Локомотив» в 2011 году.

- В какой-то момент «Сатурна» не стало и писали, что тобой интересовались «Локомотив», «Спартак» и «Динамо». Это так?

- Про «Спартак» не помню, с «Локо» тоже был контакт, но там произошла какая-то непонятная ситуация, и я решил не переходить.

- Всё-таки почему выбрал именно «Динамо»?

- А вот не знаю. Просто так получилось.

- Ты работал с Божовичем, а сейчас он пропал с профессиональных радаров. Что можешь рассказать о работе с ним?

- Мне его подготовка нравилась, он давал результат. Да, он специфический тренер, не каждому руководителю подойдёт. При нём можно было пошутить, на сборах нормально общались.

Полное интервью Александра Сапеты читайте на страницах сетевого издания«Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Александр Сапета
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