Тренер Коваль: «Акинфеев в ЦСКА до 2028 года? Думаю, он пошутил»

Павел Коваль, первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, высказался о словах 37-летнего голкипера о том, что он готов защищать цвета московского клуба до 2028 года.

По мнению специалиста, сейчас Акинфеев находится в хорошей форме, и дальнейшая судьба возрастного футболиста будет зависеть от его здоровья.

«Думаю, он пошутил. Не стал серьёзно задумываться о его словах. Верить надо, но всё будет зависеть от его здоровья», — приводит слова Коваля Sport24.

В текущем сезоне Акинфеев провёл за ЦСКА четыре матча, в которых пропустил пять голов и в одной встрече сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт вратаря с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.