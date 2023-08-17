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Лукас Вера назвал цель «Оренбурга» на сезон

17 Августа 2023 • 12:07 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
20.08 20:00

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера назвал цели своего клуба на нынешний сезон Российской премьер-лиги.

«Оказаться не ниже места, которое мы заняли в прошлом сезоне. Мы воодушевлены, осознали, что мы не хуже большинства команд. В первых турах мы сейчас потеряли много своих очков, это правда», — заявил аргентинец, чьи слова приводит «Матч ТВ». Вера отметил, что своей личной задачей видит как можно более частый выход на поле.

Напомним, что в прошлом розыгрыше РПЛ «Оренбург» занял седьмое место с 46 очками, что стало лучшим результатом в истории клуба. После четырёх игр новой кампании на счету подопечных Иржи Ярошика лишь один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Лукас Вера
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