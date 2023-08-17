Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в интервью для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» рассказал об отношении к «Спартаку». Напомним, в одной из игр со «Спартаком-2» Сапета отметился забитым голом, который отпраздновал жестом, похожим на прожарку шашлыка.

- Ты четыре раза получал травму в матчах со «Спартаком». С тех пор сформировалась антипатия к этому клубу?

- Явной антипатии к «Спартаку» нет. Не скажу, что на стадион не могу ходить и на них смотреть. Нет такого, что я никогда за один стол со спартаковским болельщиком не сяду. С Артёмом Ребровым общаюсь, с Ещенко тоже в контакте.

Полное интервью Александра Сапеты читайте на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».