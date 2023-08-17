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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов: «Адаптация игроков к Личке ещё идёт»

17 Августа 2023 • 11:54 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о перспективах московской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, текущим летом «Динамо» возглавил чешский тренер Марцел Личка. По мнению Семшова, футболистам «бело-голубых» потребуется время для того, чтобы привыкнуть к требованиям нового наставника. При этом эксперт считает, что у «Динамо» есть шансы побороться за призовые места.

«Адаптация игроков к Личке ещё идёт. Сможет ли «Динамо» бороться в этом году за первое место? Мы видим, что сейчас все команды теряют, все пытаются отобрать друг у друга очки. Все могут претендовать на что-то», — цитирует Семшова Metaratings.

В четырёх турах РПЛ динамовцы набрали семь очков и сейчас занимают шестое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 19 августа против ЦСКА. Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Динамо Москва Марцел Личка
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ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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