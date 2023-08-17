В «Оренбурге» рассказали о восстановлении форварда Воробьёва

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», поведал о сроках восстановления форварда команды Дмитрия Воробьёва. Игрок получил повреждение в матче Кубка страны против «Сочи» (2:0).

«Вчера сделали МРТ. Дима будет восстанавливаться примерно месяц. У него повреждена рука», - передает слова Андреева издание «Спорт-Экспресс».

После четырех туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал всего одно очко и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В следующем матче команда на выезде встретится с грозненским «Ахматом». Игра пройдет в воскресенье, 20 августа.